В Ирпене во время эвакуации погибли 8 человек, в том числе маленькие дети

В воскресенье 6 марта из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей. Когда люди выходили к эвакуационным автобусам, российские войска открыли по ним огонь из минометов.

В результате погибли 8 человек, среди которых дети. Об этом рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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Одна мина убила целую семью

На моих глазах 2 маленьких ребенка и 2 взрослых погибли,

– сообщил Маркушин во время обращения.

Всего в результате обстрела погибли около 8 человек. Глава Ирпеня назвал русских захватчиков чудовищами.

Это чудовища, так не может быть,

– добавил городской голова.

Он также подчеркнул, что Ирпень воюет и не сдался. Да, часть города захватили захватчики, но другая часть не сдает своих позиций.

Следующая эвакуация из Ирпеня состоится в 10.00 7 марта.