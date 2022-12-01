"Исламское государство" заявило об убийстве своего лидера, – Reuters
Источник:Reuters
"ИГИЛ" в очередной раз заявила об убийстве своего лидера. На этот раз говорится об Абу аль-Хасан аль-Хашеме аль-Кураше.
Спикер группировки сказал, что якобы их лидер погиб во время боевых действий. На новость уже отреагировали в США.
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В "ИГИЛ" заявили об убийстве лидера
Лидер боевиков "Исламского государства" Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит во время операции повстанческой Свободной сирийской армии в середине октября в сирийской провинции Дараа,
– сообщили журналисты, ссылаясь на американских военных.
Представитель армии США заявил, что американские военные не участвовали в операции.
Перед этим об убийстве лидера заявил спикер "Исламского государства". Он сказал, что их лидер Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит якобы во время "борьбы с врагами Бога", не уточняя деталей.
"Исламское государство" сразу избрало нового лидера – Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши, которого назвали "одним из верных сыновей".
Издание CNN написало, что о нем мало что известно, однако террористы называют его "опытным бойцом".
Автор книги об "Исламском государстве" Хассан Хассан заявил, что эти события не означают, что с группой покончили.
"...Но (группа – 24 канал) сейчас она является тенью себя прежней, они опустошены с точки зрения лидерства и способности проводить атаки", – объяснил Хассан.
Известно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби поздравил данные о гибели аль-Кураши и не уточнил, причастны ли Штаты.Обратите внимание! "ИГИЛ" возникла во время гражданской войны в Ираке в 2006 году. Террористы в 2014 году захватили многие территории Сирии и Ирака. Во время своего управления они убивали и казнили людей. В 2017 году они были разбиты иракскими и международными силами. С этого времени "Исламское государство" начало подпольную деятельность.
Краткая предыстория
- Стоит вспомнить, что предшественник убитого Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит в феврале 2022 года. Операцию провели Соединенные Штаты. По данным Пентагона, он активировал взрывчатку, убив себя, жену и 2 детей.
- Тогда Белый дом рассказывал, что Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши возглавил группировку в 2019 году.
- Следует отметить, что перед этим предшественник аль-Хашеми аль-Кураши Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в октябре 2019 года в ходе подобной операции.
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