СМИ сообщили 6 октября, что США нанесли авиаудар на северные территории Сирии. Военные убили контрабандиста террористического "Исламского государства".

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Военный рейд Вашингтона в Сирию

Известно, что США ворвались в деревню Мулук Сарай в северо-восточной провинции Хасакана, об этом сразу сообщило сирийское государственное телевидение. До этого такие рейды уже неоднократно проводились, однако это первая спецоперация на территориях Сирии, которые контролирует президент Башар аль-Асад.

Американские солдаты убили авиаударом скрывавшегося в деревне боевика Раккан Вахид аль-Шаммри "Исламского государства". По словам Центрального командования вооруженных сил, он занимался контрабандой оружия.

Позже стало известно о двух других ликвидированных представителях террористической группировки. Лидере ИГИЛ – Абу-Хашум аль-Умави и его соратнике, который был высокопоставленным членом террористической группировки.

Ни один военнослужащий США не был ранен или убит во время операции, ни один представитель гражданского населения не был убит или ранен, и не было потерь или повреждений американского оборудования,

– заявило Центральное командование США.

Обратите внимание! Люди в этих сирийских местностях думали, что убитый боевик был пастухом. Так он себя представлял другим.

Напомним, в начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что силовики схватили одного из важнейших предводителей "Исламского государства". Представитель ИГИЛ был на первом месте в списке разыскиваемых иракской армией террористов.

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