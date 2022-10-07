ЗМІ повідомили 6 жовтня, що США здійснили авіаудар на північні території Сирії. Військові вбили контрабандиста терористичної "Ісламської держави".

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Військовий рейд Вашингтона у Сирію

Відомо, що США вдерлися в село Мулук Сарай у північно-східній провінції Хасакана, про це одразу ж повідомило сирійське державне телебачення. До того такі рейди уже неодноразово проводились, однак це перша спецоперація на територіях Сирії, які контролює президент Башар аль-Асад.

Американські солдати звешкодили авіаударом бойовика Раккан Вахід аль-Шаммрі "Ісламської держави", який переховувався у селі. За словами Центрального командування збройних сил він займався контрабандою зброї.

Пізніше стало відомо про двох інших ліквідованих представників терористичного угрупування. Лідера ІДІЛ – Абу-Хашум аль-Умаві, та його соратника, який був високопоставленим членом терористичного угрупування.

Ні один військовослужбовець США не був поранений або вбитий під час операції, жоден представник цивільного населення не був вбитий або поранено, і не було втрат або пошкоджень американського обладнання,

– заявило Центральне командування США.

Зверніть увагу! Люди в цих сирійських місцевостях думали, що вбитий бойовик – був пастухом. Так він себе представляв іншим.

Затримання терориста в Туреччині

Нагадаємо, на початку вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що силовики схопили одного з найважливіших ватажків "Ісламської держави". Представник ІДІЛ був на першому місці в списку розшукуваних іракською армією терористів.

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