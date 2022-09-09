Деталі затримання терориста

Про затримання бойовика 8 вересня заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Політик зазначив, що той є одним з найважливіших ватажків "Ісламської держави".

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Ердоган розповів, що в операції із затримання терориста брали участь головне управління безпеки країни та поліцейське управління Стамбула.

Зв'язки цього терориста в Сирії та Стамбулі давно відстежувалися. Була розвідувальна інформація про те, що він в'їде в Туреччину нелегально. Служби безпеки Стамбула встановили, що терорист використовував підроблене ім'я та маскування,

– зазначив президент.

Затриманого допитали працівники національної розвідки та поліцейського управління. Після того його передали судовій владі.



Терорист замаскувався у Туреччині / Фото Anadolu Agency



У Туреччині затримали важливого бойовика "ІДІЛ" / Фото Anadolu Agency



Абу Зейда вже допитали / Фото Anadolu Agency

Що відомо про терориста

Джерело: Counter Extremism Project

Абу Зейд очолює "судову систему" "Ісламської держави", то ж є важливим лідером терористів.

За даними ЗМІ, підозрюваний був на першому місці в списку розшукуваних іракською армією терористів.

У лютому 2022 року Абу Зейда вважали головним претендентом на "посаду" нового очільника "ІДІЛ".

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