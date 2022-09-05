Вибух пролунав близько 11:00. За даними ЗМІ, терорист-смертник підірвав себе у черзі за візами.

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Тим часом російські медіа заявили, що вибух пролунав, коли російський дипломат вийшов, аби назвати імена претендентів на отримання візи.

У російському мзс підтвердили: жертвами теракту стали 2 працівників дипломатичної місії. За попередніми даними, загинули:

другий секретар посольства;

представник служби безпеки.

Чи є представники дипмісії серед постраждалих, наразі невідомо.

В Афганістані вибухнув мікроавтобус

У червні 2022 року у Кабулі вибухнув мікроавтобус. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли про щонайменше 4 загиблих. Також буди постраждалі. Трагедія сталася у східному районі міста. Переважна більшість мешканців – представники сунітської пуштунської громади.

Відповідальності за теракт не взяла на себе жодне з угрупувань.

Зауважте! У 2021 році Афганістан захопили таліби. Кабул вони зайняли 15 серпня. Місцеві жителі потерпають від терору. Таліби відомі своїм особливо жорстковим ставленням до жінок. Людям заборонили телебачення, алкоголь, музику, комп'ютери та навіть шахи.

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