Трагедія трапилась 11 червня. Речник поліції Халід Задран розповів, що на місці працює група Служби безпеки талібів.
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Деталі інциденту
Наразі відомо, що автобус загорівся й вибухнув. У східному районі міста, де це трапилось, мешкають переважно представниками сунітської пуштунської громади. У поліції заявили, що жодне уповання не взяло на себе відповідальність за вибух.
Серія терактів
Al Jazeera повідомила, що таліби святкують рік з початку захоплення країни й в останні місяці Афганістан потерпає від подібних вибухів. Раніше у терактах зізнавався ІДІЛ.
Зокрема, найбільше нападів було на шиїтські хазарейські та суфійські громади. Мовиться й про вибухи мікроавтобусів, які перевозили пасажирів з офісів чи ринків до їхніх будинків.
Найкривавіший напад був під час Рамадану стався у північному місті Кундуз 22 квітня. Ціллю терористів стали суфійські віряни. Вони під час атаки перебували у мечеті. Тоді загинули щонайменше 33 людини. Десятки отримали поранення.
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Росія і "Талібан"
Таліби заявили, що планують купувати нафту та газ у Росії. Для цього навіть планують підписати конкретну угоду про постачання енергоресурсів. Терористи зазначили, що у них є свої вимоги.
Так званий представник квазіструктури Афганістану, яку вони називають "урядом", Джамал Насір Гарвал сказав, що не планує просити кредитів у Кремля. Натомість хоче прямих інвестицій з Росії.
За словами Гарвала, перемовини вже тривають. Таліби хочуть розвивати економічну співпрацю з Росією і створювати прогрес відносинах з нею.