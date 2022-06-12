Трагедія трапилась 11 червня. Речник поліції Халід Задран розповів, що на місці працює група Служби безпеки талібів.

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Деталі інциденту

Наразі відомо, що автобус загорівся й вибухнув. У східному районі міста, де це трапилось, мешкають переважно представниками сунітської пуштунської громади. У поліції заявили, що жодне уповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Серія терактів

Al Jazeera повідомила, що таліби святкують рік з початку захоплення країни й в останні місяці Афганістан потерпає від подібних вибухів. Раніше у терактах зізнавався ІДІЛ.

Довідка. Радикальний ісламістський рух "Талібан" розпочав захоплювати афганські міста у травні 2021 року. Вже 15 серпня бойовики зайняли Кабул. Терористи заборонили телебачення, алкоголь, музику, комп'ютери та навіть шахи. Вони часто вдаються до публічних страт та особливо жорстокі до жінок.

Зокрема, найбільше нападів було на шиїтські хазарейські та суфійські громади. Мовиться й про вибухи мікроавтобусів, які перевозили пасажирів з офісів чи ринків до їхніх будинків.

Найкривавіший напад був під час Рамадану стався у північному місті Кундуз 22 квітня. Ціллю терористів стали суфійські віряни. Вони під час атаки перебували у мечеті. Тоді загинули щонайменше 33 людини. Десятки отримали поранення.

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Росія і "Талібан"

Таліби заявили, що планують купувати нафту та газ у Росії. Для цього навіть планують підписати конкретну угоду про постачання енергоресурсів. Терористи зазначили, що у них є свої вимоги.

Так званий представник квазіструктури Афганістану, яку вони називають "урядом", Джамал Насір Гарвал сказав, що не планує просити кредитів у Кремля. Натомість хоче прямих інвестицій з Росії.

За словами Гарвала, перемовини вже тривають. Таліби хочуть розвивати економічну співпрацю з Росією і створювати прогрес відносинах з нею.