Взрыв раздался около 11:00. По данным СМИ, террорист-смертник взорвал себя в очереди за визами.
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Между тем, российские медиа заявили, что взрыв прогремел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.
В российском МИДе подтвердили: жертвами теракта стали 2 работника дипломатической миссии. По предварительным данным, погибли:
- второй секретарь посольства;
- представитель службы сохранности.
Есть ли представители дипмиссии среди пострадавших, пока неизвестно.
В Афганистане взорвался микроавтобус
В июне 2022 года в Кабуле взорвался микроавтобус. Тогда местные СМИ сообщали о по меньшей мере 4 погибших. Также были пострадавшие. Трагедия произошла в восточном районе города. Подавляющее большинство жителей – представители суннитской пуштунской общины.
Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из группировок.
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