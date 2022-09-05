Взрыв раздался около 11:00. По данным СМИ, террорист-смертник взорвал себя в очереди за визами.

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Между тем, российские медиа заявили, что взрыв прогремел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

В российском МИДе подтвердили: жертвами теракта стали 2 работника дипломатической миссии. По предварительным данным, погибли:

второй секретарь посольства;

представитель службы сохранности.

Есть ли представители дипмиссии среди пострадавших, пока неизвестно.

В Афганистане взорвался микроавтобус

В июне 2022 года в Кабуле взорвался микроавтобус. Тогда местные СМИ сообщали о по меньшей мере 4 погибших. Также были пострадавшие. Трагедия произошла в восточном районе города. Подавляющее большинство жителей – представители суннитской пуштунской общины.

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из группировок.

Примите во внимание! В 2021 году Афганистан был захвачен талибами. Кабул они заняли 15 августа. Местные жители страдают от террора. Талибы известны своим особо жестким отношением к женщинам. Людям запретили телевидение, алкоголь, музыку, компьютеры и даже шахматы.

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