За словами бойовиків "Талібану", мовиться про трави, яких росія "потребує". Нарешті росія знайшла собі подібних партнерів для торгівлі, яких увесь цивілізований світ вважає терористами.

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росія може мати дивний бартер з талібами

Глава Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі заявив, що вони хочуть домовитися з росією про торгівлю за бартерною схемою.

Кабул готовий купувати російську нафту в обмін на родзинки, лікарські трави та корисні копалини,

– мовиться у повідомленні.

Таліби заявили, що їм потрібно понад 4 мільйони тонн нафти, проте частину вони вже купуватимуть у сусідніх країн.

Проте терористи "Талібану" заявили, що вважають росію "дружньою країною", з якою Афганістан хоче підписати документи щодо імпорту нафти. Адже на думку афганського міністра:

на лікарські трави (не уточнили, про які конкретно йдеться) ціни зараз дуже високі, а росія їх потребує;

такий варіант підходить для бартерної угоди: "Ми можемо постачати сировину на російські фабрики, як це ми вже робимо зараз із Китаєм".

До речі, 14 серпня в Москву прибула делегація мінпромторгу Афганістану, скерована талібами.

Коротко про "дружбу" між росією й "Талібаном"

Через війну, яку росія почала проти України, країни почали запроваджувати санкції проти нафти росії.

Наприклад, 4 серпня Україна припинила транспортування постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом "Дружба". Причина в тому, що російська компанія через санкції ЄС не змогла оплатити послуги. Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

Поки що в ЄС йде половина всієї російської нафти та нафтопродуктів. Проте там можуть відмовитися від енергоресурсів країни-окупанта вже до кінця року. Що тобі буде, читайте пояснення експерта з питань енергетики Геннадія Кобаля.

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