Про це свідчить актуальний звіт британської розвідки. Там зазначили, що окупанти розгортають протипіхотні міни вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі.

Важливо росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою, – ISW

росія, ймовірно, розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі.

росія використовує тактику СРСР

Так, за інформацією розвідки, у Донецьку та Краматорську росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С. Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом" або ж "міною-жабкою", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.

Довідка. Вистрибуюча міна (у народі міна-жаба) – протипіхотна осколкова міна, кругового ураження. Вона вистрибує вгору та вибухає, завдаючи максимальної шкоди не лише вибуховою хвилею, але й уламками.

ПФМ-1 використовували з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує росія, з часом погіршаться і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування,

– наголосили розвідники.

Розвідка Британії вказала, де будуть найзапекліші бої

Війна росії проти України продовжує набирати обертів. Починається її нова фаза, яка обіцяє бути не менш кривавою. Це підтверджують і дані розвідки Великої Британії. Там вже назвали ймовірні напрямки найбільш запеклих боїв.

У звіті розвідки дружньої нам країни вказують, що війна вже от-от увійде в нову фазу. Фахівці вважають, що найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 кілометрів. Ця лінія тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.