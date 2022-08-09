Про це заявила російська нафтова компанія "Транснєфть". Причина – компанія через санкції ЄС не змогла оплатити послуги. Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

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У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

Важливо! Південною гілкою нафтопроводу "Дружба", якою наразі призупинено транзит газу, сировина надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Транзит північною віткою нафтопроводу "Дружба" через білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває штатно.

Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів,

– додали у "Транснєфті".

Там також заявили, що поінформували міненерго росії, АТ "Укртранснафту" та російських вантажовідправників, які постачають ресурси у напрямку Чехії, Угорщини та Словаччини. Мовляв, опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів.

АТ "Укртранснафта" припинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження коштів за зазначені послуги,

– наголосила російська компанія.

Довідка. "Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 кілометрів . Він бере початок в місті Альметьєвск (росія), після чого проходить через Самару і Брянськ до Мозиря (білорусь).

Коротко про санкції, які стали причиною призупинення транзиту