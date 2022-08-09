Про це заявила російська нафтова компанія "Транснєфть". Причина – компанія через санкції ЄС не змогла оплатити послуги. Україна ж надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.
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У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.
Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів,
– додали у "Транснєфті".
Там також заявили, що поінформували міненерго росії, АТ "Укртранснафту" та російських вантажовідправників, які постачають ресурси у напрямку Чехії, Угорщини та Словаччини. Мовляв, опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів.
АТ "Укртранснафта" припинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження коштів за зазначені послуги,
– наголосила російська компанія.
Довідка. "Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 кілометрів . Він бере початок в місті Альметьєвск (росія), після чого проходить через Самару і Брянськ до Мозиря (білорусь).
Коротко про санкції, які стали причиною призупинення транзиту
- Під час роботи на 6 санкційним пакетом ЄС проти росії за її вторгнення в Україну, після тривалого блокування нафтового ембарго Угорщиною, країни погодилися тимчасово вивести трубопровідні поставки нафти.
- Таким чином, постачання по нафтопроводу "Дружба" до Центральної Європи мали зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.
- Чинний договір на транзит російської нафти територією України укладений у грудні 2019 року і діє до січня 2030 року.