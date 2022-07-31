Таку думку висловив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він наголосив, що санкції вже сильно б'ють по російській економіці. А якщо врахувати той факт, що Рада Євросоюзу продовжила дію санкцій і вони діятимуть ще щонайменше 6 наступних місяців, то наслідки будуть катастрофічними.

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Економіка росії скоротиться на 10 відсотків. Вони переживуть найгірший спад з часів закінчення Другої світової війни,

– зазначив Боррель.

Він також визнав, що ЄС як і раніше залежить від поставок енергоносіїв з росії, але через кілька місяців все зміниться.

"Ми продовжуємо купувати газ, але ми вже вдвічі скоротили імпорт. Ми не можемо творити дива", – додав дипломат.

Крім того, санкції проти росії вже призвели до того, що вона, наприклад, не може купувати технології для своїх танків.

Зверніть увагу! Вперше за століття Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Причиною стало запровадження Заходом жорстких санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Коротко про ймовірність газового ембарго

Що стосується ембарго на російський газ, то це питання є болючим для Західної Європи. Зокрема, Нідерландів і Німеччини. А все тому, що вартість енергії на континенті надзвичайно висока.

Водночас було б непогано, якби росія сама перекрила весь газ.

Нагадаємо, що Німеччина повністю припинить купувати російські вугілля та нафту. Перше – з 1 серпня, а друге – з 31 грудня. Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіес під час енергетичного форуму в Сіднеї.

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