Протягом місяців Росія знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після її повномасштабного військового вторгнення в Україну. Однак ввечері 26 червня завершився пільговий період для виплати відсотків іноземним кредиторам у розмірі 100 мільйонів доларів. Таке протермінування вважають "подією дефолту".

До теми Росію відділяють від дефолту лічені години, хоч там це і заперечують, – Bloomberg

Санкції перетворили Росію на вигнанця

Те, що Росія не розрахувалася з іноземними кредиторами до 27 червня, є ознакою швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного вигнанця. З початку березня продажі національних єврооблігацій країни-агресорки перебувають на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Проте враховуючи шкоду, яку вже завдано російській економіці та ринкам, цей дефолт є дещо символічним, адже він має мале значення для росіян, які стикнулися з інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

У Росії не збираються оголошувати дефолт, мовляв, країна має гроші, щоб заплатити за всіма рахунками. Минулого тижня там оголосили, що перейдуть на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію, яку буцімто "штучно створив Захід".

Це дуже, дуже рідкісна річ, коли інший уряд змушує країну, яка має гроші, до дефолту. Це буде одним із великих переломних дефолтів в історії,

– зауважив аналітик Loomis Sayles & Company LP. Хасан Малік.

Після закінчення кінцевого терміну виплат за облігаціями фокус зміщується на те, що інвестори повинні робити далі. Вони можуть не реагувати негайно та вирішити стежити за ходом війни, сподіваючись, що санкції проти Росії пом'якшать.

"Більшість власників облігацій будуть дотримуватися вичікувального підходу", – вважає економіст дослідницького інституту Номура в Токіо Такахіде Кіучі.

Зауважте Захід домагатиметься перемоги України, – Гудков каже, що Путін вже програв війну

У Росії називають дефолт "фарсом"

Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина не виплатив 40 мільярдів доларів місцевого боргу. Востаннє Росія зазнала дефолту щодо іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргу царської епохи в 1918 році. За деякими показниками, він становив до трильйона доларів у перерахунку за нинішнім курсом.

"Чи є виправданим сказати: "Ну, санкції не дозволили мені здійснити виплати, тож це не моя вина?" Ширше питання полягає в тому, що санкції самі по собі були відповіддю на дії з боку суверенного утворення. І я думаю, що лише історія це розсудить", – зазначив Малік.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов назвав цю ситуацію "фарсом". За його словами, у державну скарбницю країни-агресорки щотижня надходять мільярди доларів за енергоносії. Попри війну в Україні, Росія досі має гроші та може платити за боргами.

"Будь-хто може заявити, що заманеться. Але кожен, хто розуміє, що відбувається, знає, що це ні в якому разі не є дефолтом", – додав Сілуанов.

Коментарі російського міністра з'явилися перед завершенням пільгового періоду виплат за зовнішніми боргами у доларах та євро. Гроші інвесторів потрапили в пастку після того, як Мінфін США дозволив усунути лазівки в санкціях, за допомогою яких Росія їх обходила. Через тиждень Європейський Союз також запровадив санкції проти російського платіжного агента – Національного розрахункового депозитарію.

У відповідь президент країни-агресорки Володимир Путін ввів нові норми, згідно з якими зобов'язання Росії за облігаціями в іноземній валюті виконуються після перерахування відповідної суми в рублях місцевому платіжному агенту.

Міністерство фінансів здійснило останні виплати відсотків, еквівалентні приблизно 400 мільйонам доларів. Однак жодна з базових облігацій не має умов, які дозволяють здійснювати розрахунки в місцевій валюті. Тож наразі незрозуміло, чи будуть інвестори використовувати новий інструмент і чи дозволять чинні санкції проти Росії репатріювати гроші.

Варто подивитися – Байден приїхав посилювати антипутінську коаліцію Заходу: відео