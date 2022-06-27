В течение месяцев Россия находила пути обхода санкций, введенных после полномасштабного военного вторжения в Украину. Однако вечером 26 июня завершился льготный период для выплаты процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такую просрочку считают "событием дефолта".

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Санкции превратили Россию в изгнанника

То, что Россия не рассчиталась с иностранными кредиторами до 27 июня, является признаком быстрой трансформации страны в экономического, финансового и политического изгнанника. С начала марта продажи национальных еврооблигаций страны-агрессорки находятся на проблемных уровнях, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки оторваны от мировой финансовой системы.

Однако учитывая ущерб, нанесенный российской экономике и рынкам, этот дефолт несколько символичен, ведь он имеет малое значение для россиян, которые столкнулись с инфляцией и худшим экономическим сокращением за последние годы.

В России не собираются объявлять дефолт, мол, у страны есть деньги, чтобы заплатить по всем счетам. На прошлой неделе там объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя "форс-мажорную" ситуацию, которую "искусственно создал Запад".

Это очень, очень редкая вещь, когда другое правительство заставляет имеющую деньги страну к дефолту. Это будет одним из крупных переломных дефолтов в истории,

– заметил аналитик Loomis Sayles & Company LP. Хасан Малик.

После истечения срока выплат по облигациям фокус смещается на то, что инвесторы должны делать дальше. Они могут не реагировать немедленно и решить следить за ходом войны, надеясь, что санкции против России будут смягчены.

"Большинство владельцев облигаций будут придерживаться выжидательного подхода", - считает экономист исследовательского института Номура в Токио Такахиде Киучи.

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В России называют дефолт "фарсом"

Во время финансового кризиса в России и обрушения рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина не выплатило 40 миллиардов долларов местного долга. В последний раз Россия испытала дефолт в отношении иностранных кредиторов более столетия назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от потрясающего долга царской эпохи в 1918 году. По некоторым показателям он составлял до триллиона долларов в пересчете по нынешнему курсу.

"Оправдано ли сказать: "Ну, санкции не позволили мне осуществить выплаты, так что это не моя вина?" Широкий вопрос заключается в том, что санкции сами по себе были ответом на действия со стороны суверенного образования. И я думаю, что только история это рассудит", – отметил Малик.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал эту ситуацию "фарсом". По его словам, в государственную казну страны-агрессорки еженедельно поступают миллиарды долларов за энергоносители. Несмотря на войну в Украине, у России до сих пор есть деньги и может платить по долгам.

"Кто угодно может заявить, что вздумается. Но каждый, кто понимает, что происходит, знает, что это ни в коем случае не является дефолтом", - добавил Силуанов.

Комментарии российского министра появились перед завершением льготного периода выплат по внешним долгам в долларах и евро. Деньги инвесторов попали в ловушку после того, как Минфин США разрешил устранить лазейки в санкциях, посредством которых Россия их обходила. Через неделю Европейский Союз также ввел санкции против российского платежного агента – Национального расчетного депозитария.

В ответ президент страны-агрессорки Владимир Путин ввел новые нормы, согласно которым обязательства России по облигациям в иностранной валюте выполняются после перечисления соответствующей суммы в рублях местному платежному агенту.

Министерство финансов осуществило последние выплаты процентов, эквивалентные примерно 400 миллионам долларов. Однако ни одна из базовых облигаций не имеет условий, позволяющих производить расчеты в местной валюте. Поэтому непонятно, будут ли инвесторы использовать новый инструмент и позволят ли действующие санкции против России репатриировать деньги.

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