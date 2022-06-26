Росіяни дуже близькі до того, щоб остаточно стати міжнародним вигнанцем. Вже через кілька годин Росія може зазнати дефолту, хоча й не буде робити заяв з цього приводу.

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До дефолту Росії залишилися лічені години

Як повідомляє Bloomberg, сьогодні ввечері закінчується пільговий період для виплат за пропущеними платежами за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів. Якщо в найближчі години інвестори не отримають своїх коштів, то Росія буде змушена змиритися з дефолтом.

Повідомляється, що Росія не збирається визнавати дефолт та оскаржує всю інформацію про неможливість заплатити інвесторам. Втім, тут роль грає надходження платежів на рахунки інвесторів, а не фантазія росіян.

З настанням дефолту Росія зможе забути про глобальну фінансову діяльність. Це яскравий приклад того, як санкції партнерів України гатять по економіці ворога.

На початку 2022 року окупанти вже були близькими до дефолту, але тоді їм вдалося врятуватися завдяки іншим способам оплати. Згодом США та Європа знайшли лазівку у санкціях, якою скористалися росіяни, та заблокували її. Це сталося у травні – акурат за кілька днів до виплати тих 100 мільйонів доларів. США закрили можливість американським інвесторам отримувати гроші від росіян за суверенними облігаціями, а іншої лазівки окупантам знайти так і не вдалося.

Питання, що буде далі, відкрите, адже це унікальний випадок, коли позичальник має ресурси для виплати, але не може її провести.

Санкції проти Росії: останні новини

США намагаються переконати Туреччину підтримати антиросійські санкції. Міністр фінансів США Воллі Адаємо їздив до Анкари та переконував місцевих урядовців стати на бік цивілізованого світу у боротьбі з агресією Росії.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу повідомив, що його країна приєднається до санкцій проти Росії. На такий крок Молдова вирішила піти через погрози окупантів.

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