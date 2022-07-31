Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что санкции уже сильно бьют по российской экономике. А если учесть тот факт, что Совет Евросоюза продлил действие санкций и они будут действовать еще не менее 6 следующих месяцев, то последствия будут катастрофическими.

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Экономика россии сократится на 10 процентов. Они переживут наихудший спад со времен окончания Второй мировой войны,

– отметил Боррель.

Он также признал, что ЕС по-прежнему зависит от поставок энергоносителей из россии, но через несколько месяцев все изменится.

"Мы продолжаем покупать газ, но мы уже вдвое сократили импорт. Мы не можем творить чудеса", – добавил дипломат.

Кроме того, санкции против россии уже привели к тому, что она, например, не может покупать технологии для своих танков.

Обратите внимание! Впервые за столетие россия испытала дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Причиной стало введение Западом жестких санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам.

Кратко о вероятности газового эмбарго

Что касается эмбарго на российский газ, то этот вопрос является болезненным для Западной Европы. В частности, Нидерландов и Германии. А все потому, что стоимость энергии на континенте очень высока.

В то же время было бы неплохо, если бы россия сама перекрыла весь газ.

Напомним, что Германия полностью прекратит покупать российский уголь и нефть. Первое – с 1 августа, а второе – с 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукиес во время энергетического форума в Сиднее.

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