рф была настолько интегрирована в мировую экономику, что просто так наказывать весь бизнес, завязанный на россию – это стрелять по собственным ногам. Поэтому после 24 февраля все развивалось не плавно, но ступенчато и логично.

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Как "тонет" россия

Сначала первый пакет санкций, потом второй, третий и т.д. С уходом из россии брэндов, транснациональных корпораций, с обозначением жесткого тренда, что это – надолго, если не навсегда.

Когда стало понятно, что пещера включила турбо-режим по самоликвидации через войну с Украиной и ядерный шантаж Запада, когда случились Буча и Ирпень, а уровень преступлений против человечности зашкалил, и мировой общественностью было произнесено слово "геноцид" – прозвучал еще один "звоночек" для оставшегося в пещере бизнеса: уходите срочно, потому что если останетесь – подпадете под санкции, ибо сотрудничество с государством – спонсором терроризма будет равнозначно соучастию в терроре.

Проще говоря, бизнесу было дано временное окно возможностей (разумеется, с финансовыми потерями, но тут уж ничего не поделать), и теперь это окно будет стремительно закрываться. Время возможностей на исходе.

россию ждет крах / Фото Getty Images

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россию признают спонсором терроризма

После признания Госдепом (а оно будет непременно) россии государством – спонсором терроризма любой (юридические и физические лица), кто платит налоги в казну рф и прямо или косвенно сотрудничает с этим государством, подпадет под санкции. Любое соприкосновение с этими "прокаженными" будет иметь санкционное последствие.

Слова канцлера Австрии Нехаммера о том, что эмбарго ЕС на российский газ является невозможным – всего лишь последние попытки шредеризированных лоббистов кремля отработать щедро проплаченные выступления на международной арене. Скоро они "отквакают свое" и примут суровую реальность как должное.

А у россии, как у ракового больного, ожидается очередное "ухудшение качества жизни". Тоже ступенчатое.

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