рф была настолько интегрирована в мировую экономику, что просто так наказывать весь бизнес, завязанный на россию – это стрелять по собственным ногам. Поэтому после 24 февраля все развивалось не плавно, но ступенчато и логично.
Читайте Война не закончится быстро: что может устроить путин осенью
Как "тонет" россия
Сначала первый пакет санкций, потом второй, третий и т.д. С уходом из россии брэндов, транснациональных корпораций, с обозначением жесткого тренда, что это – надолго, если не навсегда.
Проще говоря, бизнесу было дано временное окно возможностей (разумеется, с финансовыми потерями, но тут уж ничего не поделать), и теперь это окно будет стремительно закрываться. Время возможностей на исходе.
россию ждет крах / Фото Getty Images
Важно россияне теряют лучшее, что у них есть: когда у Украины будет устойчивое преимущество на фронте
россию признают спонсором терроризма
После признания Госдепом (а оно будет непременно) россии государством – спонсором терроризма любой (юридические и физические лица), кто платит налоги в казну рф и прямо или косвенно сотрудничает с этим государством, подпадет под санкции. Любое соприкосновение с этими "прокаженными" будет иметь санкционное последствие.
А у россии, как у ракового больного, ожидается очередное "ухудшение качества жизни". Тоже ступенчатое.
Также интересно – россияне хотят дотянуть до зимы! Карась объяснил цель кремля: смотрите видео