Почему Украина победит

Мы победим, потому что для этого есть системные факторы. Московиты теряют свою лучшую технику и не могут быстро ее восстановить.

Читайте российская ПВО полностью прос*ала удар по Антоновскому мосту

Украина наоборот – теряет старые советские образцы, а вместо них получает лучшее, что есть в мире – "Цезари", "Панцергаубитц", "Хаймарсы" и т.д.

Из катастрофического проигрыша в артиллерии в начале вторжения мы выровнялись к умеренному проигрышу с преимуществом в дальности и точности. Через несколько месяцев у нас будет паритет. А уже в следующем году преимущество Украины в огневой мощи будет тотальным и безоговорочным.

Актуально Соглашение по зерну: чего на самом деле хочет россия

Ситуация в Херсоне

Происходящее сейчас в Херсоне очень наглядно демонстрирует, на что способны ВСУ, когда имеют даже не паритет, а не слишком провальное отставание в артиллерии.

Да, хотелось бы победы раньше. Но понимание ее неотвратимости греет душу и как-то примеряет с реальностью.

Также важно – Как запускали ракеты из беларуси 28 июля: смотрите видео