Понимать, что россия не собирается заканчивать войну, и что события определяет военная логика, а не переговорная. На данном этапе.

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Украина, как и США, с самого начала относилась со скепсисом к перспективам договоренностей с рф. И, думаю, мы их в любом случае рассматривали как краткосрочные – как возможность вывезти заблокированную партию зерна.

Напомню, что обсуждалось два подхода:

Первый (россии и Турции) – создание контрольного центра в Стамбуле, и безопасная зона вне украинских территориальных вод. Через эту зону будут проходить суда в украинские порты для загрузки зерном и потом обратно. На пути назад корабли будут проходить проверку, на предмет перевоза только зерна.

(россии и Турции) – создание контрольного центра в Стамбуле, и безопасная зона вне украинских территориальных вод. Через эту зону будут проходить суда в украинские порты для загрузки зерном и потом обратно. На пути назад корабли будут проходить проверку, на предмет перевоза только зерна. Второй (Украины) – разминирование территории около портов и предоставление возможности вывозить зерно, но только в том случае, если другие страны отправят военно-морские силы в этот район, чтобы гарантировать, что Россия не предпримет атаки по украинской территории после разминирования.

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Насколько я понимаю, был выбран комплексный вариант с перевесом к первому. Но, независимо от подхода, Украина с самого начала предупреждала, что россия будет осуществлять новые атаки.

У россии довольно странный, на первый взгляд, на взгляд второй – абсолютно прогнозированный тип поведения. Вначале они отказывались от того, что ударили ракетами на следующий же день после договоренностей, затем согласились – мол, мы целились по военным объектам, а не по портам с зерном.

Что, в итоге, предлагает россия?

Иметь возможность вывозить свое собственное зерно (не исключено, что там есть и украденное ранее у Украины) – как сказал лавров, сделка по экспорту зерна была пакетной, и относится как к российскому, так и украинскому зерну. Продолжать уничтожать Украину, в том числе экономику, обстреливая все подряд. Не исключаю, что будет инициировано обсуждение альтернативного морскому варианта вывоза зерна – наземным путем.

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