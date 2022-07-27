Розуміти, що росія не збирається закінчувати війну і що події визначає військова логіка, а не переговорна. На цьому етапі.

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Україна, як і США, від початку ставилася зі скепсисом до перспектив домовленостей з росією. І, гадаю, ми їх у будь-якому разі розглядали як короткострокові – як можливість вивезти заблоковану партію зерна.

Нагадаю, що обговорювалося два підходи:

Перший (росії та Туреччини) – створення контрольного центру у Стамбулі, та безпечна зона поза українськими територіальними водами. Через цю зону проходитимуть судна до українських портів для завантаження зерном і потім назад. На шляху назад кораблі проходитимуть перевірку, щодо перевезення тільки зерна.

(росії та Туреччини) – створення контрольного центру у Стамбулі, та безпечна зона поза українськими територіальними водами. Через цю зону проходитимуть судна до українських портів для завантаження зерном і потім назад. На шляху назад кораблі проходитимуть перевірку, щодо перевезення тільки зерна. Другий (України) – розмінування території біля портів та надання можливості вивозити зерно, але тільки в тому випадку, якщо інші країни відправлять військово-морські сили до цього району, щоб гарантувати, що росія не здійснить атаки українською територією після розмінування.

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Наскільки я розумію, було обрано комплексний варіант із перевагою до першого. Але, незалежно від підходу, Україна із самого початку попереджала, що росія здійснюватиме нові атаки.

У росії досить дивний, здавалося б, на перший погляд, на погляд другий – абсолютно прогнозований тип поведінки. Спочатку вони відмовлялися від того, що вдарили ракетами наступного ж дня після домовленостей, потім погодилися – мовляв, ми цілилися по військових об'єктах, а не по портах із зерном.

Що, зрештою, пропонує росія?

Мати можливість вивозити своє власне зерно (не виключено, що там є і вкрадене раніше в України) – як сказав лавров, угода з експорту зерна була пакетною, і стосується як російського, так і українського зерна. Продовжувати знищувати Україну, в тому числі економіку, обстрілюючи все підряд. Не виключаю, що буде ініційовано обговорення альтернативного морського варіанта вивезення зерна – наземним шляхом.

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