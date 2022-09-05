Інцидент стався у столиці країни – Кабулі. Арабські ЗМІ повідомили, що терорист підірвався біля посольства росії, інформує 24 канал.

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Підірвався у черзі по візу

Вибух біля російського посольства у Кабулі пролунав близько 11 години ранку. ЗМІ повідомили, що терорист-смертник підірвав себе у черзі за візами.

У свою чергу, російські медіа мають інформацію, що нібито вибух стався у той момент, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи.

Що відомо про постраждалих

Журналіст Біляль Сарварі повідомляв, що під час теракту могли загинути щонайменше двоє російських дипломатів. Водночас, за даними росЗМІ, постраждали російський дипломат і росіянин-охоронець посольства. Згодом у російському міністерстві закордонних справ підтвердили загибель двох представників дипломатичної місії через теракт. Попередньо відомо, що це другий секретар посольства та представник служби безпеки.

При цьому число постраждалих попередньо загалом може сягати 23 осіб. За даними росЗМІ, мінімум 10 людей загинуло і ще 8 перебуває в лікарні.

Журналіст також розповідав, що люди бачили тіла співробітників посольства, але не змогли зняти на відео, бо таліби оточили район і відбирали у всіх камери і смартфони.

Теракти в Афганістані

У серпні 2021 року владу в країні захопили таліби. Час від часу там трапляються вибухи та теракти. Зокрема, 18 серпня 2022 року стало відомо, що в мечеті у столиці Афганістану під час молитви прогримів потужний вибух. Загиблих, за різними даними, було декілька десятків.

А у червні в країні також сталась трагедія. У Кабулі вибухнув мікроавтобус, який перевозив пасажирів. Четверо людей загинули й ще кілька отримали поранення. У східному районі міста, де це трапилось, мешкають переважно представниками сунітської пуштунської громади. У поліції казали, що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

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