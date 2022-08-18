Відповідну інформацію повідомила преса, посилаючись на дані повідомлення свідків та поліції.

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У Кабулі прогримів потужний вибух

Видання Reuters написало, посилаючись на очевидців, що вибух було чутно у північному районі Кабула. Через нього повилітали шибки у вікнах.

Представник розвідки талібів анонімно сказав Reuters, що вибух стався у мечеті в районі Хайр Хана в Кабулі,

– мовиться в повідомленні.

Представник поліції Кабула Халід Задран підтвердив: "У мечеті стався вибух... Є жертви, та цифри поки не зрозумілі".

Також відомо, що італійська неурядова організація Emergency, яка керує лікарнею в Кабулі написала про 27 поранених. Серед них – 7-річна дитина.

Кількість загиблих наразі неточна

Emergency повідомило про 3 загиблих. Натомість, цитуючи співробітника служби безпеки, написали про 20 загиблих та 40 поранених.

Відомо, що представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що внаслідок вибуху в мечеті є жертви та поранені, проте він не назвав їхню кількість.

Reuters, посилаючись на свох джерела, повідомило про загибель імама мечеті, в якій прогримів вибух.

Важливі новини з Афганістану

Весною 2021 року Джо Байден заявив про виведення військ з Афганістану.

Вже 15 серпня 2021 року таліби заявили про захоплення влади у країні. Тоді терористи взяли під контроль столицю Кабул. Влада вирішила здати місто мирно, щоб уникнути кровопролиття.

Варто пригадати, що "Талібан" – це радикальне ісламістське угруповання, яке до 1998 року контролювало 90% території Афганістану.

Після теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року їх звинувачували в тому, що саме вони надали притулок для Усами бен Ладена та його руху "Аль-Каїда", які здійснили теракт в США. Саме після того Штати ввели війська в Афганістан.

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