Соответствующую информацию сообщила пресса со ссылкой на данные сообщения свидетелей и полиции.

Читайте также Всемирно известная Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана, осудила войну России против Украины

В Кабуле прогремел мощный взрыв

Издание Reuters написало, ссылаясь на очевидцев, что взрыв был слышен в северном районе Кабула. Через него вылетели стекла в окнах.

Представитель разведки талибов анонимно сказал Reuters, что взрыв произошел в мечети в районе Хайр Хана в Кабуле,

– говорится в сообщении.

Представитель полиции Кабула Халид Задран подтвердил: "В мечети произошел взрыв... Есть жертвы, но цифры пока не ясны".

Также известно, что итальянская неправительственная организация Emergency , управляющая больницей в Кабуле, написала о 27 раненых. Среди них – 7-летний ребенок.

Число погибших пока неточно

Emergency сообщило о 3 погибших. Зато, цитируя сотрудника службы безопасности, написали о 20 погибших и 40 раненых.

Известно, что представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что в результате взрыва в мечети есть жертвы и раненые, однако он не назвал их количество.

Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило о гибели имама мечети, в которой прогремел взрыв.

Важные новости из Афганистана

Весной 2021 года Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана.

Уже 15 августа 2021 года талибы заявили о захвате власти в стране . Тогда террористы взяли под контроль столицу Кабул. Власти решили сдать город мирно, чтобы избежать кровопролития.

Стоит вспомнить, что "Талибан" – это радикальная исламистская группировка, которая до 1998 года контролировала 90% территории Афганистана.

После теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года их обвиняли в том, что именно они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида", совершивших теракт в США. Именно после этого Штаты ввели войска в Афганистан.

Смотрите также конец 20-летней войны в Афганистане: видео