На Евро-2020 испанским комментаторам пришлось оправдываться за "спорный Крым"

Испанские комментаторы во время матча сборных Украины и Нидерландов назвали оккупированный Россией Крымский полуостров "спорной территорией". Однако уже во время игры украинской команды с Северной Македонией они исправили свою ошибку.
Дипломаты приняли меры, чтобы испанские комментаторы корректно высказывались относительно территориальной принадлежности Крыма.
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Испанские комментаторы исправили ошибку
Посольство добилось от медийной группы Mediaset España исправления ошибки спортивных комментаторов,
– говорится в сообщении.
Они в прямом эфире трансляции матча Евро-2020 между национальными сборными Украины и Нидерландов назвали Крым "спорной территорией" между Украиной и Россией.
Однако уже во время следующей игры, где украинская команда встретилась с футболистами Северной Македонии, Испания и многомиллионная испаноязычная аудитория по всему миру услышали, что Крым – это Украина.
Испанские комментаторы оправдались за "спорный Крым": видео
Форма сборной с картой Крыма не угодила России
- 6 июня представили форму сборной Украины к Евро-2020. На футболках изображены контуры карты страны и лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- У страны-оккупанта такая форма вызвала ярость. Особенно резко отреагировали политики. В частности, депутат российской Госдумы Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму украинской сборной.
- В результате в УЕФА не разрешили использовать только надпись "Героям слава!", поэтому ее спрятали за картой.