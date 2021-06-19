На Евро-2020 испанским комментаторам пришлось оправдываться за "спорный Крым"

Испанские комментаторы во время матча сборных Украины и Нидерландов назвали оккупированный Россией Крымский полуостров "спорной территорией". Однако уже во время игры украинской команды с Северной Македонией они исправили свою ошибку.

Дипломаты приняли меры, чтобы испанские комментаторы корректно высказывались относительно территориальной принадлежности Крыма.

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Испанские комментаторы исправили ошибку

Посольство добилось от медийной группы Mediaset España исправления ошибки спортивных комментаторов,

– говорится в сообщении.

Они в прямом эфире трансляции матча Евро-2020 между национальными сборными Украины и Нидерландов назвали Крым "спорной территорией" между Украиной и Россией.

Однако уже во время следующей игры, где украинская команда встретилась с футболистами Северной Македонии, Испания и многомиллионная испаноязычная аудитория по всему миру услышали, что Крым – это Украина.

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