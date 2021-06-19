На Євро-2020 іспанським коментаторам довелося виправдовуватися за "спірний Крим"

Іспанські коментатори під час матчу збірних України та Нідерландів назвали окупований Росією Кримський півострів "спірною територією". Однак вже під час гри української команди з Північною Македонією вони виправили свою помилку.

Дипломати вжили заходів, аби іспанські коментатори коректно висловлювалися щодо територіальної приналежності Криму.

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Іспанські коментатори виправили помилку

Посольство добилося від медійної групи Mediaset España виправлення помилки спортивних коментаторів,

– йдеться у повідомленні.

Вони у прямому ефірі трансляції матчу Євро-2020 між національним збірними України та Нідерландів, назвали Крим "спірною територією" між Україною та Росією.

Однак вже під час наступної гри, де українська команда зустрілася з футболістами Північної Македонії, Іспанія та багатомільйонна іспаномовна аудиторія по всьому світу почули, що Крим – це Україна.

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