Дипломати вжили заходів, аби іспанські коментатори коректно висловлювалися щодо територіальної приналежності Криму.
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Іспанські коментатори виправили помилку
Посольство добилося від медійної групи Mediaset España виправлення помилки спортивних коментаторів,
– йдеться у повідомленні.
Вони у прямому ефірі трансляції матчу Євро-2020 між національним збірними України та Нідерландів, назвали Крим "спірною територією" між Україною та Росією.
Однак вже під час наступної гри, де українська команда зустрілася з футболістами Північної Македонії, Іспанія та багатомільйонна іспаномовна аудиторія по всьому світу почули, що Крим – це Україна.
Іспанські коментатори виправдалися за "спірний Крим": відео
Форма збірної з картою Криму не вгодила Росії
- 6 червня представили форму збірної України до Євро-2020. На футболках зобразили контури карти країни та гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".
- У країни-окупанта така форма викликала лють. Особливо різко відреагували політики. Зокрема, депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв закликав заборонити нову форму української збірної.
- У результаті в УЄФА не дозволили використовувати лише напис "Героям слава", тому його заховали за мапою.