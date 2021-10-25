В Италии мужчина убил молодую жену-украинку и сбежал от ареста: его объявили в розыск

Итальянский суд вынес приговор по делу об убийстве 32-летней украинки Златы Загарюк. Виновным в жутком преступлении признали ее мужа Александра. Он скрывается от правосудия.

22 октября суд итальянского города Форли приговорил Александра к 16 годам в тюрьме. Впрочем, перед арестом он покинул Италию, рассказала сестра погибшей украинки Лилия Вакарюк.

Читайте также Поджег собственную жену: в Италии арестовали украинца

Суд также обязал мужа Загарюк оплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка погибшей и 60 тысяч евро – в пользу е матери. За побег Александра подали в международный розыск. Вероятно, сейчас он находится в Украине.

Украинку нашли мертвой в собственном доме

Кроме Александра, суд вынес приговор и компаньону его матери. Якобы именно он помог злоумышленнику сбежать из Италии.

Буковинку Злату Загарюк нашли мертвой в собственном доме в Италии 7 июля 2019 года. На ее теле обнаружили раны и синяки. Сторона обвинения заявила, что к смерти мог привести удар по голове, который женщине нанесли несколькими днями ранее. Мужу погибшей объявили о подозрении из-за домашнего насилия и смерти украинки.

Александр часто бил жену

Местные итальянские СМИ сообщили, что Загарюк в течение длительного времени подвергалась притеснениям от мужа. По информации издания Forli Today, она никогда не обращалась из-за этого к правоохранителям, но делала фотографии побоев. Друзья украинки призвали не молчать о домашнем насилии, но она объясняла, что не хочет подавать заявление на мужа, поскольку ребенок должен расти с отцом.

В течение длительного судебного процесса едва ли не больше всего боролись за справедливый приговор соседи Загарюк. Чтобы привлечь внимание к этому жуткому инциденту, они даже создали фейсбук-страницу "Требуем справедливости для Златы". Кроме этого, неравнодушные знакомые женщины приходили под здание суда на каждое заседание по делу.



Соседи погибшей под стенами суда / Фото Forli Today

Другое жуткое убийство украинки в Италии