В Италии мужчина убил молодую жену-украинку и сбежал от ареста: его объявили в розыск
Источник:Суспільне
Итальянский суд вынес приговор по делу об убийстве 32-летней украинки Златы Загарюк. Виновным в жутком преступлении признали ее мужа Александра. Он скрывается от правосудия.
22 октября суд итальянского города Форли приговорил Александра к 16 годам в тюрьме. Впрочем, перед арестом он покинул Италию, рассказала сестра погибшей украинки Лилия Вакарюк.
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Суд также обязал мужа Загарюк оплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка погибшей и 60 тысяч евро – в пользу е матери. За побег Александра подали в международный розыск. Вероятно, сейчас он находится в Украине.Обратите внимание! Кроме Александра, суд вынес приговор и компаньону его матери. Якобы именно он помог злоумышленнику сбежать из Италии.
Украинку нашли мертвой в собственном доме
Буковинку Злату Загарюк нашли мертвой в собственном доме в Италии 7 июля 2019 года. На ее теле обнаружили раны и синяки. Сторона обвинения заявила, что к смерти мог привести удар по голове, который женщине нанесли несколькими днями ранее. Мужу погибшей объявили о подозрении из-за домашнего насилия и смерти украинки.
Александр часто бил жену
Местные итальянские СМИ сообщили, что Загарюк в течение длительного времени подвергалась притеснениям от мужа. По информации издания Forli Today, она никогда не обращалась из-за этого к правоохранителям, но делала фотографии побоев. Друзья украинки призвали не молчать о домашнем насилии, но она объясняла, что не хочет подавать заявление на мужа, поскольку ребенок должен расти с отцом.
В течение длительного судебного процесса едва ли не больше всего боролись за справедливый приговор соседи Загарюк. Чтобы привлечь внимание к этому жуткому инциденту, они даже создали фейсбук-страницу "Требуем справедливости для Златы". Кроме этого, неравнодушные знакомые женщины приходили под здание суда на каждое заседание по делу.
Соседи погибшей под стенами суда / Фото Forli Today
Другое жуткое убийство украинки в Италии
- Недавно Италию всколыхнула еще одна жуткая новость. 59-летний итальянец убил украинку, потому что не мог смириться, что у нее появились новые отношения. В течение года он следил за прежней пассией. Мужчина захотел отомстить ей.
- Итальянец пришел в дом украинки и, когда она приехала домой, начал бить молотком по автомобилю. Сначала разбил стекло машины, а дальше – нанес несколько ударов по голове, которые оказались несовместимыми с жизнью.