В Італії чоловік вбив молоду дружину-українку й втік від арешту: його оголосили в розшук

Італійський суд виніс вирок у справі про вбивство 32-річної українки Злати Загарюк. Винним у моторошному злочині визнали її чоловіка Олександра. Він переховується від правосуддя.

22 жовтня суд італійського міста Форлі засудив Олександра до 16 років у в'язниці. Втім, перед арештом він покинув Італію, розповіла сестра загиблої українки Лілія Вакарюк.

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Суд також зобов'язав чоловіка Загарюк сплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини загиблої та 60 тисяч євро – на користь її матері. Через втечу Олександра подали у міжнародний розшук. Ймовірно, зараз він перебуває в Україні.

Українку знайшли мертвою у власному домі

Окрім Олександра, суд виніс вирок і компаньйону його матері. Мовляв, саме він допоміг зловмиснику втекти з Італії.

Буковинку Злату Загарюк знайшли мертвою у власній оселі в Італії 7 липня 2019 року. На її тілі виявили рани та синці. Сторона обвинувачення заявила, що до смерті міг призвести удар по голові, який жінці завдали кількома днями раніше. Чоловіку загиблої оголосили про підозру через домашнє насильство та смерть українки.

Олександр часто бив дружину

Місцеві італійські ЗМІ повідомили, що Загарюк протягом тривалого часу зазнавала утисків від чоловіка. За інформацією видання Forli Today, вона ніколи не зверталася через це до правоохоронців, але робила фотографії побоїв. Друзі українки закликали не мовчати про домашнє насильство, але вона пояснювала, що не хоче подавати заяву на чоловіка, оскільки дитина має рости з батьком.

Протягом тривалого судового процесу чи не найбільше боролися за справделивий вирок сусіди Загарюк. Аби привернути увагу до цього моторошного інциденту, вони навіть створили фейсбук-сторінку "Вимагаємо справедливості для Злати". Крім цього, небайдужі знайомі жінки приходили під будівлю суду на кожне засідання у справі.



Сусіди загиблої під стінами суду / Фото Forli Today

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