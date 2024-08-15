Итальянский суд отказался возвращать в Украину сирот, вывезенных из Бердянска

Украинские власти просили вернуть в Украину детей-сирот, вывезенных в Италию из оккупированного Бердянска. Однако получили отказ.

Группа детей из двух детских домов в Бердянске прибыла в Бергамо в марте 2022 года вместе с несколькими воспитателями. Речь идет о 57 украинских детях-сиротах в возрасте от 6 до 16 лет.

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Почему Италия пока не возвращает детей

Сейчас дети из Бердянска размещены в трех центрах в Бергамо. О возвращении детей просила украинская власть.

Однако Суд по делам несовершеннолетних города Брешия своим решением передал их под опеку итальянских социальных служб с продлением срока их пребывания в центрах без ограничений во времени.

Ранее речь шла о двухнедельном продлении срока их пребывания, но постановление суда отменяет это решение и делает его бессрочным.

В постановлении суда говорится, что, по словам опекунов, Минюста и УВКБ ООН многие дети подали или намерены подать заявление о предоставлении международной защиты в территориальную комиссию, "опасаясь за свою безопасность в связи с возвращением в районы, близкие к театру военных действий".

Поэтому суд признал "целесообразным временно приостановить возвращение в Украину вышеупомянутых несовершеннолетних, чтобы позволить комиссии провести свое расследование и принять необходимые решения по ходатайствам, поданных несовершеннолетними".

Суд Брешии, юрисдикция которого распространяется и на регион Бергамо, также подчеркивает, что "возвращение должно быть приостановлено для всех несовершеннолетних, поскольку они с момента прибытия в Италию составляют по сути единую группу, представленную одним ответственным лицом, и поэтому не могут быть разделены".

Рассмотрение украинского запроса на репатриацию детей было назначено на пятницу, 16 августа, но теперь заморожено итальянскими властями. В том числе и потому, что многие из детей-сирот находятся на лечении от различных серьезных патологий.