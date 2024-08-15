Італійський суд відмовився повертати в Україну сиріт, вивезених з Бердянська

Українська влада просила повернути в Україну дітей-сиріт, вивезених в Італію з окупованого Бердянська. Однак отримала відмову.

Група дітей з двох дитячих будинків у Бердянську прибула в Бергамо в березні 2022 року разом з кількома вихователями. Мовиться про 57 українських дітей-сиріт у віці від 6 до 16 років.

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Чому Італія поки що не повертає дітей

Наразі діти з Бердянська розміщені у трьох центрах у Бергамо. Про повернення дітей просила українська влада.

Однак Суд у справах неповнолітніх міста Брешія своїм рішенням передав їх під опіку італійських соціальних служб з продовженням терміну їхнього перебування у центрах без обмежень у часі.

Раніше йшлося про двотижневе продовження терміну їхнього перебування, але постанова суду скасовує це рішення і робить його безстроковим.

У постанові суду мовиться, що, за словами опікунів, Мін'юсту та УВКБ ООН багато дітей подали чи мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".

Тож суд визнав "доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми".

Суд Брешії, юрисдикція якого поширюється і на регіон Бергамо, також підкреслює, що "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять по суті єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".

Розгляд українського запиту на репатріацію дітей був призначений на п'ятницю, 16 серпня, але тепер заморожений італійською владою. Зокрема й тому, що багато хто з дітей-сиріт перебуває на лікуванні від різних серйозних патологій.