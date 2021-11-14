Итоговое заявление Климатического саммита подписали 200 стран: какие обязательства они взяли
Источник:Le Figaro
На климатическом саммите COP26 под эгидой Организации Объединенных Наций, который проходит в шотландском Глазго, было принято итоговое заявление. Ее согласились подписать около 200 делегаций.
Документ называется "Климатический пакт Глазго", и сформировали его вечером 13 ноября. А предшествовали этому две недели напряженных переговоров.
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Итоговый документ COP26: о чем удалось договориться на климатическом саммите
Климатический саммит ООН в Глазго завершился принятием итогового пакта, в котором страны-подписанты (а таковых примерно 200) обязались уже со следующего, 2022 года, активнее сокращать выбросы парниковых газов. А также:
- Развитые страны к 2025 году должны по меньшей мере удвоить (по сравнению с 2019) свой коллективный вклад в финансирование адаптации по изменению климата развивающихся стран. Впрочем, к сожалению, конкретный механизм компенсации ущерба бедным странам в пакте не прописан.
- В документе впервые упомянули о необходимости решения проблемы угля и ископаемого топлива. Ведь именно они приводят к большинству выбросов парниковых газов. Впрочем, формулировки этого параграфа под давлением Индии и Китая, которые очень много используют угля, ощутимо смягчили. Проще говоря, вместо "поэтапного отказа" от угля там указали "постепенное сокращение" его использования.
Как отмечают французские журналисты, многие специалисты-климатологи уже не слишком оптимистично оценили пакт. Мол, такой документ не поможет сократить выбросы до нужного уровня.
Одобренные тексты компромиссны. Они отражают интересы, условия, противоречия и состояние политической воли в современном мире,
– сказал по этому поводу генсек ООН Антониу Гутерреш.
Обратите внимание:
- Ранее на саммите подписали документ о сохранении лесов – страны обязались покончить с вырубкой.
- Также Украина и еще более 40 стран мира обязались отказаться от использования угля.