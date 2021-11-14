Підсумкову заяву Кліматичного саміту підписали 200 країн: які зобов'язання вони на себе взяли

На кліматичному саміті COP26 під егідою Організації Об'єднаних Націй, який відбувається у шотландському Глазго, прийняли підсумкову заяву. Її погодилися підписати приблизно 200 делегацій.

Документ має назву "Кліматичний пакт Глазго", і сформували його ввечері 13 листопада. А передували цьому два тижні напружених переговорів.

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Підсумковий документ COP26: про що вдалося домовитися на кліматичному саміті

Кліматичний саміт ООН у Глазго завершився ухваленням підсумкового пакту, у якому країни-підписанти (а таких приблизно 200) зобов'язалися вже з наступного, 2022 року, активніше скорочувати викидів парникових газів. А також:

Розвинені країни до 2025 року мають щонайменше подвоїти (у порівнянні з 2019) свій колективний внесок у фінансування адаптації щодо зміни клімату країн, які розвиваються. Утім, на жаль, конкретний механізм компенсації збитків біднішим країнам у пакті не прописаний.

збитків біднішим країнам у пакті не прописаний. У документі вперше згадали необхідність розв'язання проблеми вугілля і викопного палива. Адже саме вони призводять до більшості викидів парникових газів. Утім, формулювання параграфу цього під тиском Індії та Китаю, які дуже багато використовують вугілля, відчутно пом'якшили. Простіше кажучи, замість "поетапної відмови" від вугілля там вказали "поступове скорочення" його використання.

Як вказують французькі журналісти, чимало фахівців-кліматологів вже не надто оптимістично оцінили пакт. Мовляв, такий документ не допоможе скоротити викиди до потрібного рівня.

Схвалені тексти є компромісними. Вони відбивають інтереси, умови, суперечності й стан політичної волі у сучасному світі,

– сказав із цього приводу генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Майже безперервне зростання викидів упродовж понад століття підняло середню температуру на Землі приблизно на 1,1 градуса. Вчені ж кажуть, що підвищення на понад 1,5 градуса призведе до катастроф, посух, штормів та лісових пожеж – причому набагато гірших за ті, від яких уже потерпає світ.

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