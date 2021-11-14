Документ называется "Климатический пакт Глазго", и сформировали его вечером 13 ноября. А предшествовали этому две недели напряженных переговоров.

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Итоговый документ COP26: о чем удалось договориться на климатическом саммите

Климатический саммит ООН в Глазго завершился принятием итогового пакта, в котором страны-подписанты (а таковых примерно 200) обязались уже со следующего, 2022 года, активнее сокращать выбросы парниковых газов. А также:

Развитые страны к 2025 году должны по меньшей мере удвоить (по сравнению с 2019) свой коллективный вклад в финансирование адаптации по изменению климата развивающихся стран. Впрочем, к сожалению, конкретный механизм компенсации ущерба бедным странам в пакте не прописан.

В документе впервые упомянули о необходимости решения проблемы угля и ископаемого топлива. Ведь именно они приводят к большинству выбросов парниковых газов. Впрочем, формулировки этого параграфа под давлением Индии и Китая, которые очень много используют угля, ощутимо смягчили. Проще говоря, вместо "поэтапного отказа" от угля там указали "постепенное сокращение" его использования.

Как отмечают французские журналисты, многие специалисты-климатологи уже не слишком оптимистично оценили пакт. Мол, такой документ не поможет сократить выбросы до нужного уровня.

Одобренные тексты компромиссны. Они отражают интересы, условия, противоречия и состояние политической воли в современном мире,

– сказал по этому поводу генсек ООН Антониу Гутерреш.

Важно знать! Почти непрерывный рост выбросов на протяжении более века поднял среднюю температуру на Земле примерно на 1,1 градуса. Ученые же говорят, что повышение более чем на 1,5 градуса приведет к катастрофам, засухам, штормам и лесным пожарам – причем гораздо хуже тех, от которых уже страдает мир.

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