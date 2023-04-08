В Днепре 9-летнего Ивана нашли в камышах: ребенка искали сутки
Источник:Национальная полиция Украины
В Днепре разыскивали 9-летнего Ивана Преображенского. Поисковая операция продолжалась около суток. К счастью, ребенка нашли.
9-летний Иван скрылся 7 апреля. На следующий день его нашли в камышах на побережье Днепра и передали родителям. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Читайте также Почти 50 стран объявили совместное мощное заявление о депортации украинских детей в Россию
Полицейские проверили дворы домов, недостроя и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка. С помощью квадрокоптера осматривали территорию, чтобы не пропустить ни один участок. Проверили все возможные места, куда мог пойти мальчик.
Ивана нашли: смотрите видео
Сообщали приметы мальчика
На вид Ивану 9 – 10 лет, рост около 140 сантиметров. Мальчик не разговаривает, среднего телосложения, имеет темные глаза и темные короткие волосы.
Ребенок ушел из дома в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля. Был одет в зелено-желтую куртку, желтые тощие с капюшоном, черные брюки, коричневые кроссовки.
В Днепре искали Ивана Преображенского / Фото Нацполиция
Мальчика искал весь личный состав полиции Днепра
На розыск 9-летнего мальчика сориентировали весь личный состав полиции Днепра. Ребенка разыскивали около 100 стражей порядка, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС.
Также ориентировку с описанием внешности и фотографией мальчика разослали во все территориальные подразделения полиции области.