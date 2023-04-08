В Днепре 9-летнего Ивана нашли в камышах: ребенка искали сутки

В Днепре разыскивали 9-летнего Ивана Преображенского. Поисковая операция продолжалась около суток. К счастью, ребенка нашли.

9-летний Иван скрылся 7 апреля. На следующий день его нашли в камышах на побережье Днепра и передали родителям. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Полицейские проверили дворы домов, недостроя и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка. С помощью квадрокоптера осматривали территорию, чтобы не пропустить ни один участок. Проверили все возможные места, куда мог пойти мальчик.

Ивана нашли: смотрите видео

Сообщали приметы мальчика

На вид Ивану 9 – 10 лет, рост около 140 сантиметров. Мальчик не разговаривает, среднего телосложения, имеет темные глаза и темные короткие волосы.

Ребенок ушел из дома в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля. Был одет в зелено-желтую куртку, желтые тощие с капюшоном, черные брюки, коричневые кроссовки.



В Днепре искали Ивана Преображенского / Фото Нацполиция

Мальчика искал весь личный состав полиции Днепра

На розыск 9-летнего мальчика сориентировали весь личный состав полиции Днепра. Ребенка разыскивали около 100 стражей порядка, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС.

Также ориентировку с описанием внешности и фотографией мальчика разослали во все территориальные подразделения полиции области.