Из-за спора о маске: в США клиент супермаркета выстрелил в кассиршу

В городе Декейтер, что в штате Джорджия, в продуктовом магазине Big Bear случилась стрельба из-за спора по поводу ношения маски. В результате инцидента погибла кассирша, еще 3 человека получили ранения.

О стрельбе в супермаркете издание пишет со ссылкой на шерифа округа Декальб Мелоди Мэддокс и Бюро расследований Джорджии.

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Клиент поспорил с кассиршей из-за маски

По информации правоохранителей, клиентом был 30-летний Виктор Ли Такер-младший. Он поссорился с кассиршей из-за ношения масок в супермаркете. Мужчина выбежал из магазина, так и не сделав покупки. Однако очень быстро вернулся.

Стрельба в магазине

После этого злоумышленник пошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил в кассиршу. Охранник вступил с ним в перестрелку, в результате чего оба получили ранения. Кроме того, пострадала еще одна кассирша – ее задела пуля.

Офицеры арестовали Такера, когда он пытался выползти через парадную дверь магазина.

Стрельба в США: последние инциденты

В ночь на 12 июня неизвестный открыл огонь в развлекательном районе в центре Остина, что в штате Техас. Нападавший ранил 13 человек, 2 из них находятся в критическом состоянии.

В Саванне, в штате Джорджия, вечером 11 июня неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе. В результате 1 человек погиб, по меньшей мере 8 получили ранения, среди них – 2-летний мальчик.

Во Флориде 6 июня в одном из ресторанов произошла стрельба на выпускном вечере. Тогда 3 человека погибли, по меньшей мере 6-получили ранения.

В округе Декальб неизвестный устроил стрельбу в магазине: карта