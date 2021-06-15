Через суперечку щодо маски: у США клієнт супермаркету вистрелив у касирку

У місті Декейтер, що у штаті Джорджія, у продуктовому магазині Big Bear трапилася стрілянина через суперечку щодо носіння маски. У результаті інциденту загинула касирка, ще 3 людей отримали поранення.

Про стрілянину в супермаркеті видання пише з посиланням на шерифа округу Декальб Мелоді Меддокс та Бюро розслідувань Джорджії.

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Клієнт посперечався з касиркою через маску

За інформацією правоохоронців, клієнтом був 30-річний Віктор Лі Такер-молодший. Він посварився з касиркою через носіння масок в супермаркеті. Чоловік вибіг з магазину, так і не зробивши покупки. Однак дуже швидко повернувся.

Стрілянина в магазині

Після цього зловмисник пішов прямо до каси, витягнув пістолет і вистрелив в касирку. Охоронець вступив з ним у перестрілку, у результаті чого обидва отримали поранення. Крім того, постраждала ще одна касирка – її зачепила куля.

Офіцери заарештували Такера, коли він намагався виповзти через парадні двері магазину.

Стрілянина у США: останні інциденти

У ніч на 12 червня невідомий відкрив вогонь у розважальному районі у центрі Остіна, що у штаті Техас. Нападник поранив 13 людей, 2 з них перебувають у критичному стані.

У Саванні, що у штаті Джорджія, ввечері 11 червня невідомий влаштував стрілянину у житловому комплексі. У результаті 1 людина загинула, щонайменше 8 отримали поранення, серед них – 2-річний хлопчик.

У Флориді 6 червня в одному із ресторанів сталася стрілянина на випускному вечорі. Тоді 3 людей загинули, щонайменше 6 – отримали поранення.

В окрузі Декальб невідомий влаштував стрілянину у магазині: карта