Інцидент трапився у ніч проти 12 червня, приблизно о 1:20. Стрілянина сталася у районі з багатьма барами та ресторанами.
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Наразі слідчі з'ясовують, чому нападник відкрив вогонь. Вони не змогли отримати детальний опис стрільця, але вважають, що це був чоловік.
Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження та інші докази. Усіх, хто володіє інформацією про стрілянину, закликали зв'язатися з поліцією.
Подробиці від поліції
11 поранених доставили в одну із місцевих лікарень, ще 2 – в інші медичні заклади. Начальник поліції Джозеф Чейкон підкреслив, що його підопічні відреагували дуже швидко.
Вони змогли негайно вжити заходів, аби врятувати життя багатьом з цих пацієнтів. Зокрема, наклали джгути, застосували нагрудні пломби,
– наголосив він.
Він додав, що офіцерам довелося везти потерпілих до лікарні. Адже через хаос на місці стрілянини, карети швидкої допомоги не могли до них дістатися.
Стрілянина у США: останні випадки
- Ввечері 11 червня невідомий влаштував стрілянину у житловому комплексі у Саванні, що у штаті Джорджія. Є жертва, щонайменше 8 людей – у лікарні.
- Раніше в одному із ресторанів Флориди чоловік відкрив вогонь по людях на випускному вечорі. Наразі відомо про 3 загиблих та 6 поранених.
- На початку червня рятувальник влаштував стрілянину на території пожежної частини в окрузі Лос-Анджелес. Він вбив колегу, після чого підпалив свій будинок і наклав на себе руки.