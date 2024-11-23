Трамп буде робити це не для України, а для захисту інтересів США. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

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"Ми зараз бачимо істерику Путіна. Він намагається виторгувати для себе, поки ще Байден перебуває при справах. Тому що розуміє, що далі буде значно гірше. Трамп буде знищувати економіку Росії та Китаю. Не через любов до України, а захищаючи інтереси США", – сказав він.

Тиск на Росію

Тарас Загородній зазначив, що Трамп планує впливати на ринок нафти. Також буде стояти питання застосування зброї проти Ірану, про це говорять вже давно. Фактично Росія, Іран та Китай перебуватимуть під тиском.

Тому ця трійця, яка фактично є співучасниками війни в Україні, безпосередньо допомагають Росії, буде перебувати під тиском адміністрації Трампа достатньо потужно, починаючи ледь не з перших днів головування Трампа. Це росіяни чудово розуміють,

– підкреслив він.

У росіяни виникла серйозна проблема, адже вони хотіли вибити українські війська з Курської області, але їм не вдається. Зараз Україна отримала дозвіл на удари західною далекобійною зброєю, тому вибити ЗСУ з Курщини буде або дуже складно, або навіть неможливо. Тому це ставить Путіна у дуже незручне становище.

"Це викличе, найімовірніше, перехід до плану Помпео. Він говорив про 500 мільярдів ленд-лізу, зняття обмежень, Україна може брати і робити все, що їй потрібно для захисту власної території", – припустив політолог.

Нагадаємо, колишній держсекретар США за каденції Трампа Майк Помпео вважає, що потрібно посилити санкції проти Росії, надати Україні "ленд-ліз" на 500 мільярдів доларів у борг та зняти обмеження на типи озброєння та їх застосування.