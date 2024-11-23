Трамп будет делать это не для Украины, а для защиты интересов США. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

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"Мы сейчас видим истерику Путина. Он пытается выторговать для себя, пока еще Байден находится при делах. Потому что понимает, что дальше будет значительно хуже. Трамп будет уничтожать экономику России и Китая. Не из-за любви к Украине, а защищая интересы США", – сказал он.

Давление на Россию

Тарас Загородний отметил, что Трамп планирует влиять на рынок нефти. Также будет стоять вопрос применения оружия против Ирана, об этом говорят уже давно. Фактически Россия, Иран и Китай будут находиться под давлением.

Поэтому эта троица, которая фактически является соучастниками войны в Украине, непосредственно помогают России, будет находиться под давлением администрации Трампа достаточно мощно, начиная чуть ли не с первых дней председательства Трампа. Это россияне прекрасно понимают,

– подчеркнул он.

У россияне возникла серьезная проблема, ведь они хотели выбить украинские войска из Курской области, но им не удается. Сейчас Украина получила разрешение на удары западным дальнобойным оружием, поэтому выбить ВСУ с Курщины будет или очень сложно, или даже невозможно. Поэтому это ставит Путина в очень неудобное положение.

"Это вызовет, вероятнее всего, переход к плану Помпео. Он говорил о 500 миллиардах ленд-лиза, снятие ограничений, Украина может брать и делать все, что ей нужно для защиты собственной территории", – предположил политолог.

Напомним, бывший госсекретарь США при каденции Трампа Майк Помпео считает, что нужно усилить санкции против России, предоставить Украине "ленд-лиз" на 500 миллиардов долларов в долг и снять ограничения на типы вооружения и их применение.