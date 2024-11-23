22 листопада у Флориді відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте з новообраним президентом США Дональдом Трампом, на якій вони обговорили важливі аспекти глобальної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на пресслужбу НАТО.

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Які деталі відомо про зустріч Рютте з Трампом

Зустріч відбулася в маєтку Трампа в Палм-Біч, відомому як Мар-а-Лаго.

У ході обговорень, що тривали кілька годин, Рютте і Трамп зосередилися на поточних викликах безпеки, з якими стикається світ. Серед них – питання, пов’язані із глобальними геополітичними загрозами.

Окрім того, генеральний секретар НАТО і його команда мали зустріч з конгресменом Майком Волтцем і представниками команди національної безпеки Трампа.

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