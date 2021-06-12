Про жахливу стрілянину видання повідомляє з посиланням на слова представниці поліції Саванни Б'янки Джонсон.

Читайте також Смертельний випускний: в ресторані Флориди відбулась стрілянина – відео з місця події

Стрілянина у Джорджії: що відомо

Напад відбувся приблизно о 21:00 у житловому комплексі Hitch Village / Fred Wessels Homes. Там невідомий відкрив вогонь по людях.

У результаті 1 людина загинула на місці, крім того, ще щонайменше 8 – постраждали. Серед них є 2-річний хлопчик, який отримав поранення у ногу, а також 13-річний потерпілий. На щастя, їхні травми не загрожують життю, водночас в інших вони серйозні або критичні.

Наразі невідомо, чи вдалося правоохоронцям затримати підозрюваного.

Попередні інциденти зі стріляниною у США

У місті Сан-Хосе, що у Каліфорнії, 26 травня невідомий відкрив вогонь по людях. Сталося усе на залізничній станції. У результаті стрілянини загинули люди.

У штаті Флорида 30 травня троє нападників на авто приїхали на вечірку до нічного клубу й відкрили вогонь по десятках його відвідувачів. У результаті 2 людей загинули, ще 20 – отримали поранення.

У тій же Флориді 6 червня в одному із ресторанів сталася стрілянина на випускному вечорі. Тоді 3 людей загинули, щонайменше 6 – отримали поранення.

Стрілянина сталася у Саванні, що у штаті Джорджія: дивіться карту