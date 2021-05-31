Інцидент стався у місті Хайаліа. Місцева поліція повідомила про понад 20 поранених та 2 вбитих.
Нагадаємо Під час стрілянини у Каліфорнії вбили щонайменше 8 людей
Стрілянина у Флориді 30 травня: що відомо
У штаті Флорида в місті Хайаліа 30 травня до нічного клубу увірвалися троє невідомих і почали стріляти в людей, які прийшли на концерт.
- За попередніми даними, двоє людей загинули, а понад два десятки – зазнали поранень (їх відправили до лікарень, один із травмованих – у критичному стані).
- Журналісти з'ясували, що до клубу під'їхав білий Nissan Pathfinder – з нього й вийшли озброєні нападники. Вчинивши стрілянину, вони зникли на тій же машині.
Наразі їх розшукує поліція.
- Губернатор Флориди Рон Десантіс запевнив, що злочинці не уникнуть покарання: "Правосуддя має бути швидким і суворим".
- Керівник поліції округу Майамі Альфредо Рамірес назвав інцидент "цілеспрямованим і боягузливим" вчинком, який не залишиться безкарним.
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