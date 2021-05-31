Инцидент произошел в городе Хайалиа. Местная полиция сообщила о более 20 раненых и 2 убитых.

Напомним Во время стрельбы в Калифорнии убили по меньшей мере 8 человек

Стрельба во Флориде 30 мая: что известно

В штате Флорида в городе Хайалиа 30 мая в ночной клуб ворвались трое неизвестных и начали стрелять в людей, которые пришли на концерт.

По предварительным данным, два человека погибли, а более двух десятков – получили ранения (их отправили в больницы, один из травмированных – в критическом состоянии).

Журналисты выяснили, что к клубу подъехал белый Nissan Pathfinder – из него и вышли вооруженные нападавшие. Учинив стрельбу, они скрылись на той же машине.

Сейчас их разыскивает полиция.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заверил, что преступники не избегут наказания: "Правосудие должно быть быстрым и суровым".

Глава полиции округа Майами Альфредо Рамирес назвал инцидент "целенаправленным и трусливым" поступком, который не останется безнаказанным.