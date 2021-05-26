Стрелок уже мертв. Его личность еще не установили. Об этом сообщили местные чиновники.
К теме В США произошла стрельба на железной дороге: есть погибшие, нападавшего обезвредили
Власти пока не сообщают возможного мотива. Расследование продолжается.
Подробнее о стрельбе
- В Калифорнии 26 мая неизвестный открыл огонь по людям на железнодорожной станции.
- Сначала власти сообщали, что есть много погибших. Однако точное количество не называли.
- Мэр Сан-Хосе Сэм Лиссардо заявил, что угроза уже миновала.
Последние случаи стрельбы в США
- В Миннеаполисе произошла стрельба во время акции памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Одного человека ранили, его госпитализировали.
- В баре штата Огайо 23 мая произошла масштабная перестрелка. Три человека умерли, еще около 10 получили ранения.
- Ранее в штате Нью-Джерси, произошла стрельба во время вечеринки по случаю дня рождения. Два человека погибли, было много раненых.
- 9 мая в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо во время стрельбы на праздновании дня рождения погибли 7 человек.