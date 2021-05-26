Точного количества жертв пока не сообщают. Полиция и чиновники говорят о "многих погибших" и пострадавших.
Несколько ранее На месте гибели Джорджа Флойда во время акции его памяти произошла стрельба
Стрельба в Калифорнии
По словам пресс-секретаря главного шерифа округа Рассела Дэвиса, среди пострадавших были сотрудники Транспортного управления. Степень травм пострадавших сейчас оценивают.
Я не могу подтвердить точное количество травмированных и погибших, но скажу вам, что есть много пострадавших и есть смертельные случаи,
– сказал чиновник.
Мэр Сан-Хосе Сэм Лиссардо заявил, что несколько человек погибли, однако угроза уже миновала. В своем твитере он написал, что нападавший уже мертв.
По данным CBS News в Сан-Франциско, по меньшей мере шесть человек убили, но это количество еще не подтверждено полицией.
Стрельба в США: последние случаи
- Накануне в Миннеаполисе произошла стрельба во время акции памяти афроамериканца Джорджа Флойда. Во время столкновений получил ранение один человек, его забрали в больницу.
- В одном из баров штата Огайо 23 мая произошла масштабная перестрелка. Погибли 3 человека, около десятка раненых.
- Днем ранее в поселке Фэрфилд в штате Нью-Джерси, произошла стрельба во время вечеринки по случаю дня рождения. В результате 2 человека погибли и еще 12 получили ранения.