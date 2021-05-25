Стрельба произошла 23 мая в городе Янгстаун. После сообщения на место преступления прибыли полицейские.
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Стрельбу открыли в американском баре
Из-за стрельбы в баре погибли 3 человека, еще 3 – ранены. Их госпитализировали в больницу Сент-Элизабет Янгстаун. Пока неизвестно, в каком они состоянии.
Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Они опрашивают свидетелей, однако еще не сообщают деталей о подозреваемых. Неизвестны также и мотивы преступления.
Последние трагические стрельбы в Украине и мире
- 22 мая двое мужчин в Запорожье не смогли поделить очередь на "МакДрайв" возле McDonald's. В результате словесной перепалки произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из конфликтующих выхватил травматический пистолет и попал оппоненту в бедро.
- В тот же день в Умани в квартале хасидов произошла стрельба. Тогда 2 гражданина Израиля получили ранения. Полиция нашла и задержала нападавшего.
- В американском Миннеаполисе неизвестные устроили перестрелку 22 мая. Из-за инцидента погибли по меньшей мере 2 человека и еще 8 – ранены.