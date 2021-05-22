Об этом в субботу, 22 мая, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на департамент местной полиции.

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Двое мужчин погибли, еще восемь человек ранены в результате стрельбы в субботу в центре Миннеаполиса,

– говорится в сообщении.

Детали инцидента

По информации полиции, перестрелка, вероятно, произошла после словесной перепалки. Уточняется, что оружие применяли два человека.

Правоохранители не раскрывают подробной информации о подозреваемых и мотивах инцидента.

Что известно о пострадавших

В результате перестрелки один человек получил тяжелые ранения, еще семь – травмы, не угрожающие их жизням.

Все раненые – среди которых пятеро женщин – доставлены в местные медицинские учреждения сразу после инцидента.

Обратите внимание! В Окленде, штат Калифорния, неизвестные открыли огонь по автобусу для вечеринок. В результате погибли 2 женщины, еще 5 – получили ранения.