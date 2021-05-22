Об этом в субботу, 22 мая, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на департамент местной полиции.
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Двое мужчин погибли, еще восемь человек ранены в результате стрельбы в субботу в центре Миннеаполиса,
– говорится в сообщении.
Детали инцидента
По информации полиции, перестрелка, вероятно, произошла после словесной перепалки. Уточняется, что оружие применяли два человека.
Правоохранители не раскрывают подробной информации о подозреваемых и мотивах инцидента.
Что известно о пострадавших
В результате перестрелки один человек получил тяжелые ранения, еще семь – травмы, не угрожающие их жизням.
Все раненые – среди которых пятеро женщин – доставлены в местные медицинские учреждения сразу после инцидента.