Пассажиры праздновали 21-й день рождения одной из женщин. В это время автобус атаковали по меньшей мере 2 стрелков.
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Смертельная стрельба в Калифорнии
Неизвестные открыли огонь по автобусу, который возвращался в город Окленд. Далее нападающие проследили за транспортом с автострады и продолжили стрелять по нему на городских улицах. В общем прозвучали примерно 70 выстрелов.
По предварительным данным, похоже, что эта стрельба не была случайным событием,
– сообщили в дорожном патруле.
В результате атаки на автобус погибли 2 женщины – одна на месте стрельбы, другая – в больнице. Кроме того, еще 5 человек получили ранения, один из пострадавших находится в очень сложном состоянии.
Стрельба произошла в городе Окленд: смотрите карту