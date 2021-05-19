Пассажиры праздновали 21-й день рождения одной из женщин. В это время автобус атаковали по меньшей мере 2 стрелков.

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Смертельная стрельба в Калифорнии

Неизвестные открыли огонь по автобусу, который возвращался в город Окленд. Далее нападающие проследили за транспортом с автострады и продолжили стрелять по нему на городских улицах. В общем прозвучали примерно 70 выстрелов.

По предварительным данным, похоже, что эта стрельба не была случайным событием,

– сообщили в дорожном патруле.

В результате атаки на автобус погибли 2 женщины – одна на месте стрельбы, другая – в больнице. Кроме того, еще 5 человек получили ранения, один из пострадавших находится в очень сложном состоянии.

Обратите внимание! В американском городе Провиденс, штат Род-Айленд, 14 мая тоже произошла стрельба. Там неизвестные из автомобиля обстреляли дом. Из здания открыли огонь в ответ. Ранения получили 9 человек, из них 3 – тяжелые.

Стрельба произошла в городе Окленд: смотрите карту