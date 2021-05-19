Пасажири святкували 21-й день народження однієї з жінок. У цей час автобус атакували щонайменше 2 стрільців.
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Смертельна стрілянина у Каліфорнії
Невідомі почали стріляти по автобусу, який повертався у місто Окленд. Далі нападники прослідкували за транспортом з автостради та продовжили стріляти по ньому на міських вулицях. Загалом пролунали приблизно 70 пострілів.
За попередніми даними, схоже, що ця стрілянина не була випадковою подією,
– повідомили у дорожньому патрулі.
У результаті атаки на автобус загинули 2 жінки – одна на місці стрілянини, інша – у лікарні. Крім того, ще 5 людей отримали поранення, один із постраждалих перебуває у дуже складному стані.
Стрілянина сталася у місті Окленд: дивіться карту