Ввечері 15 травня пролунали постріли у Нью-Йорку. Постраждали внаслідок стрілянини щонайменше 5 осіб. Хто відкрив вогонь – наразі невідомо.

Інцидент стався у нью-йоркському районі Бронкс, що на півночі мегаполіса. Стрілянину влаштували біля ресторану швидкого харчування.

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П'ятеро потерпілих потрапили до лікарні

Одного з постраждалих знайшли поліцейські на місці стрілянини. Решту четверо самостійно дістались до найближчої лікарні. Точних даних про їхній стан немає. Проте попередньо медики проінформували, що життям потерпілих загрози немає.

Зверніть увагу! Поки що поліція не повідомляє жодної інформації про підозрюваних та їхні мотиви. Наразі не повідомляють також про жодних затриманих. У правоохоронних органах лише кажуть, що проводять розслідування.

Лише кілька днів тому стріляли в Род-Айленді

Зазначимо, що лише 14 травня в США теж стріляли по цивільних. У штаті Род-Айленд з автомобіля обстріляли будинок. З будівлі відкрили вогонь у відповіді. Поранення отримали 9 людей, з них 3 – важкі.

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